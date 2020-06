Rijweg West Suriname deels onder water, gesloten voor zwaar verkeer

De rijweg Zanderij – West Suriname is vanaf maandag gesloten voor alle vrachtverkeer boven 4 ton. De reden voor deze dringende voorzorgsmaatregel is dat een deel van de weg onder water ligt. Het gaat om circa 100 meter van de rijweg, welke ligt nabij recreatieoord Wakoeri en onder water is door in- en uitstroom van de Singri Lanti kreek.

Volgens de coördinator sectie Suriname Zuid van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWTenC), Ritesh Moerlie, is er sprake van een 30 centimeter hoge stromingsmassa. De maatregel is uitgevaardigd door districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh, die nu het beheer heeft over het district Para.

Nabij Colakreek is het water van de Tawajakoerakreek ook over de oevers geraakt en is het recreatieoord Kinderboerderij binnengedrongen. Volgens Moerlie zijn tentjes/hutten losgeraakt en overige bouwsels van de grond geraakt. De schade is naar zijn zeggen groot.

Voorlopig kan OWTenC geen actie ondernemen vanwege de hoeveelheid water in het gebied. Zodra het water gedaald is zal er materiaal worden verwerkt nabij de stroming en zal de mogelijkheid worden bekeken om de in- en uitstroomzijde op te schonen en/of uit te diepen, meldt het commissariaat.