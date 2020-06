Mensen nog laat op straat voor pakket ondanks total lockdown

Dat de uitgifte van de gratis COVID-19 Steunpakketten heeft geleid tot chaotische situaties in Suriname, werd maandagavond goed duidelijk bij Stibula te Latour. Daar waren mensen om 20.30u, toen bovenstaand beeld werd gemaakt, nog in groten getale aanwezig op straat.

Stibula is één van de plekken waar burgers terecht konden voor een pakket. Dat kon maandag voor de mensen wiens achternaam begint met de letters A, B, C, D en E van 13.00u – 16.00u. Waarom de mensen om 20.30u nog op straat waren, terwijl de lockdown om 18.00u ingaat, is niet bekend.

Eerder op de dag was er sprake van drukte en een chaotische situatie bij andere ophaal plekken: