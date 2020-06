Vijfde corona dode in Suriname genoteerd

In Suriname is maandag nog een corona patiënt om het leven gekomen. Dat blijkt uit de teller van de officiële COVID-19 website. Rond 19.20u lokale tijd kwam daar nog een dode bij. Het aantal mensen dat tot nu toe in Suriname aan het coronavirus is overleden bedraagt daarmee 5.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een Surinaamse man die in het binnenland vertoefde. Het gerucht ging vanmiddag al rond maar is zojuist pas officieel bevestigd. Volgens Starnieuws heeft hij het leven gelaten op de Intensive Care Unit van het St. Vincentius Ziekenhuis.

Eerder op de dag werd bekend dat een illegale Braziliaan de 4e persoon in Suriname is, die aan de gevolgen van COVID-19 is overleden.