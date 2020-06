175 jaar herdenking komst Nederlandse boeren naar Suriname

Op deze oude foto staan C.A. van Brussel (59 jaar), G. Rijsdijk (53 jaar), F. Velthuizen (60 jaar), en R.A. Tammenga (53 jaar). Bekende namen van Boeroes in Suriname. Nog voordat Chinezen, Hindoestanen en Javanen naar Suriname kwamen, arriveerden op 20 juni 1845, met vier zeilschepen, 384 arme boeren uit Nederland aan om landbouw te bedrijven in Suriname. De herdenking is dit jaar afgelast vanwege code rood in verband met corona momenteel in Suriname.

De komst van de boeroes was ook een soort proef om te weten te komen of blanke mensen in een tropisch klimaat op het land konden werken en (over)leven. Ze werden verweg van Paramaribo ontscheept in een modderig Voorzorg (tegenover Groningen). Ze waren verplicht zich 5 jaar te onderwerpen aan het gezag van een dominee. Maar een klein deel van de hutten was af waardoor ze met meerdere gezinnen in één hut moesten verblijven.

Geen eten, geen schoon drinkwater, geen medicijnen, allemaal bos en bij springvloed kwam het rivierwater in de hutten. Door een epidemie stierven er in de eerste zes maanden na aankomst 184 mensen. Hoe toevallig is het niet dat precies 175 jaar later wij weer met een virus te maken hebben. Daarna werden ze overgeplaatst naar Groningen waar ze, zij aan zij met tot slaaf gemaakten, huizen bouwden.

De boeroes hebben nooit slaven gehouden/gehad. Er zijn meerdere theoriën over de keuze voor Voorzorg/Groningen, echter blijft het onbegrijpelijk dat je landbouwers ergens onderbrengt waar ze op 10 uur varen van de markt/stad/klanten moeten verbouwen. Na 10 uur varen met een korjaal is er weinig vers meer aan groenten.

De onderneming werd in 1853 afgeblazen mede omdat de meeste boeren waren weggetrokken.

De bedoeling was om op 20 juni a.s. een gedenkteken te onthullen met daarop de namen van allen die in de periode 1845 t/m 1853 in Groningen zijn overleden. Dat zal de Stichting Sranan Boeroe volgend jaar officieel doen, evenals de afgelaste gezamenlijke herdenking van dit jaar. Ook is de jaarlijkse kranslegging op 20 juni a.s. geannuleerd omdat t/m 21 juni een totale lockdown geldt. De stichting hoop later dit jaar alsnog de kranslegging te doen.



Links het herdenkingsmonument van de afstammelingen van Nederlandse boeren in Groningen Saramacca. De tekst op de plaquette luidt: Het stenen blok staat voor de vastberadenheid an de boeroes, de golfplaat voor de ups en downs die ze ondervonden hebben en de zonnestralen voor de zon die voor de boeroes is gaan schijnen.