Vierde corona dode in Suriname is illegale Braziliaan

Een illegale Braziliaan in Suriname is de vierde persoon in het land, die aan de gevolgen van het gevreesde coronavirus is overleden. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws zojuist. De teller op de officiƫle COVID-19 website is nog niet aangepast.

Starnieuws zegt dat het bericht is bevestigd door het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid. De site heeft ook de namen vrijgegeven van alle vier overledenen. Dat zijn in chronologische volgorde Rick Schuitemaker, Haidy Pinas, Soerdjdew Roeplal en Favacico Don Santos.

De Braziliaan werd op 18 mei positief bevonden. Het totaal aantal positief bevonden mensen is zondag ook gestegen en is de 200 gepasseerd. Het aantal is gestegen van 196 naar 208. Het aantal mensen in quarantaine is gelijk gebleven op 257.