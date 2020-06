VIDEO: Aantal IC-bedden in Suriname verdubbelt dankzij SU4SU actie

De landelijke capaciteit van Intensive Care (IC) bedden in Suriname is de afgelopen periode van 25 naar 50 gegaan, dankzij de opgehaalde donaties van het SU4SU Covid-19 Support Fund. Dat heeft de Surinaamse cardioloog en lid van het crisisteam van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo, Kwame van der Hilst, afgelopen weekend gemeld.

Het fonds, dat een initiatief is van het bedrijfsleven om de Surinaamse zorginstellingen te ondersteunen bij hun strijd tegen het virus, is ook in Nederland gestart met inzamelen van geld. Dat gebeurt via een Nederlands nummer van het Nederlandse Rode Kruis. Maar alle donaties gaan voor 100% naar Suriname zegt Henna Draaibaar, een van de woordvoerders van het fonds, tegen de redactie van Waterkant.Net.

“Het is voor organisaties in Suriname vrijwel niet mogelijk om een bankrekeningnummer aan te vragen in Nederland. Vandaar dat wij het Rode Kruis in Suriname gevraagd hebben om te bemiddelen en die hebben het Rode Kruis in Nederland gevraagd om hun rekening nummer te gebruiken. Maar het geld gaat in z’n geheel naar Suriname!” aldus Draaibaar.

Het fonds heeft vorige week een lijst van items gepubliceerd, die zijn aangeschaft met opgehaalde donaties. Het gaat daarbij om ondermeer medisch apparatuur voor diagnostiek en beademing, test kits en beschermende middelen nodig voor de strijd tegen het coronavirus in Suriname.

Het rekeningnummer waarop geld gestort kan worden voor SU4S is van de ING: NL10 INGB 0000 1240 00 op naam van het Nederlandse Rode Kruis.