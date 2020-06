55-jarige man dringt woning ex-partner binnen en mishandelt haar

Een 55-jarige Surinaamse man, die het niet kon verkroppen dat zijn vriendin hun relatie had verbroken, heeft de vrouw in kwestie onlangs in haar huis mishandeld. De 55-jarige Marcelino P. is in de laatste week van mei door de leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) op verdenking van zware mishandeling van zijn ex-partner aangehouden meldt het Korps Politie Suriname.

Volgens de politie heeft de vrouw enige tijd terug de relatie verbroken en heeft haar intrek genomen in een andere woning. Dat woonadres is bekend bij Marcelino. Marcelino drong de woning van zijn ex-partner binnen en viel haar aan. Door de mishandeling liep het slachtoffer onder andere letsels op in haar gelaat.

De vrouw deed aangifte waarna Marcelino werd opgespoord door de politie. Enkele dagen na de aangifte werd Marcelino door leden van het RBTP in de Lalarookhweg gesignaleerd en aangehouden. Hij werd vervolgens overgedragen aan de politie van het bureau Uitvlugt alwaar de aangifte is gedaan.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is Marcelino, hangende het onderzoek, door de politie in verzekering gesteld. De vrouw heeft in tussen een beschermingsbevel aangevraagd bij de rechter tegen Marcelino meldt de politie.