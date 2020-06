Optie thuisquarantaine wordt wederom bekeken

De optie voor het plaatsen van personen in thuisquarantaine wordt nu wederom bekeken. Als blijkt dat de COVID-19 situatie in Suriname niet meer beheersbaar zou zijn, zou de overheid mogelijkheden moeten hebben om mensen af te zonderen. Deze kwestie wordt reeds door de deskundigen uitgewerkt. Momenteel worden personen die positief getest zijn in het ziekenhuis ondergebracht of in overheidsquarantaine.

Directeur Cleopatra Jessurun van Volksgezondheid heeft tijdens de laatste reguliere persbijeenkomst van het COVID-19 Managementteam gesteld, informatie van de Surinaamse epidemiologen te hebben ontvangen dat de situatie momenteel nog beheersbaar is.

Er zijn drie clusters ge√Įdentificeerd. Een van de clusters is dankzij contact tracing en overheidsquarantaine stopgezet wat inhoudt dat bij deze cluster de medici geen nieuwe positieve gevallen meer zien bijkomen, wat als goed nieuws bestempeld kan worden. Bij de overige clusters worden er nog positieve gevallen geregistreerd.

Ten aanzien van de besmette personen zei de directeur dat momenteel 78 mensen in het Wanica Ziekenhuis zijn ondergebracht, drie worden op de plaatselijke Intensive Care Unit verpleegd, 50 zijn ondergebracht in Residence Inn en nog eens 2 anderen worden op de ICU van het St. Vincentius Ziekenhuis behandeld. Tot en met woensdag waren er landelijk reeds 1452 testen uitgevoerd.

Op woensdag 10 juni is een epidemiologische missie uitgevoerd naar 26 plekken van waar er veel positieven zijn binnengekomen. Op deze plekken zijn er 393 personen gescreend en zijn er 3 swabs afgenomen.