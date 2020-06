Automobiliste knalt tegen paal nadat slipper achter pedaal blijft haken

In Suriname is een automobiliste donderdagmiddag tegen een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) geknalt. De redactie verneemt dat het gaat om een eenzijdig verkeersongeval aan de Pandit Paltan Tewarieweg. Het ongeluk gebeurde nadat de slipper van de vrouw achter een pedaal bleef haken.

Dit gebeurde tijdens het rijden over de weg. Het vermoeden bestaat dat ze met de slipper bezig was en even niet oplette, waardoor de auto van de weg ging en tegen de stroompaal knalde. Het voertuig raakte licht beschadigd.

Er was wel behoorlijke schade aan de paal, die in tweeën brak zoals op onderstaande foto te zien is. Medewerkers van de EBS kwamen ter plekke om de paal te repareren.