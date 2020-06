Tot 12.00 uur vandaag registratie mogelijk voor Covid-19 voedselpakket

Mensen die in aanmerking willen komen voor een Covid-19 voedselpakket kunnen zich tot 12.00u vandaag opgeven bij het ministerie van Sociale Zaken. De registratie via app of sms (8726809) zou donderdag 11 juni van start gaan. Echter registreerden personen zich sedert maandag. Het ministerie heeft nu al meer dan 12.000 geregistreerden.

De regering komt minstbedeelden in de Surinaamse samenleving tegemoet met voedingsmiddelenpakket. Gezinnen met een grootte van maximaal 5 personen ontvangen per maand 1 pakket. Gezinnen groter dan 5 personen komen in aanmerking voor 2 pakketten.

De distributie vangt aan op zaterdag 13 juni. De namen die beginnen met de letters T, U, V, W, X, Y en Z zoals reeds vastgesteld door het Covid-19 Managementteam Suriname, zullen dan in aanmerking komen. De verdere details met betrekking tot de distributie worden op vrijdag via de media en de FB-pagina van SoZaVo bekendgemaakt.

Deze operatie geldt in eerste instantie voor Paramaribo. In samenspraak met de bestuursdienst zal het ministerie de komende week ook in de districten van start gaan.