BNR past onjuist bericht over uitspraak Santokhi aan

De Nederlandse radiozender BNR Nieuwsradio heeft vanmorgen een bericht, waarin ten onrechte een uitspraak werd toegeschreven aan Chan Santokhi, aangepast. De zender plaatste een bericht met de kop ‘Santokhi staat open voor uitlevering Bouterse aan Nederland‘, maar dat zou de VHP-leider nooit gezegd hebben. BNR heeft de kop en de strekking van het artikel inmiddels aangepast.

Op woensdag 10 juni werd Santohki geïnterviewd door Rudolf Hemming voor het programma The Big Five. Tijdens dat interview werden hem vragen gesteld inzake de positie van de Surinaamse president Bouterse na het aantreden van een nieuwe regering. Op geen enkel moment heeft de heer Santokhi in die vragen aangegeven dat hij overweegt de heer Bouterse uit te leveren aan Nederland.

“De heer Santokhi’s positie is consequent dat kwesties over het ten uitvoer leggen van rechterlijke vonnissen afgehandeld moeten worden binnen het geldende rechtssysteem in Suriname. Dat dient onafhankelijk te gebeuren zonder politieke inmenging” aldus een woordvoerder van zijn partij.

De kop is volgens hem tendentieus en dekt op geen enkele wijze de inhoud van het interview en de intenties van de heer Santokhi. De partij eiste rectificatie en vroeg BNR ervoor te zorgen dat het artikel een correcte weergave is van de woorden van de heer Santokhi.

Dat deed de zender ook en de titel van het artikel luidt nu: ‘Santokhi: houden aan ‘wettelijke bepalingen’ uitlevering Bouterse‘. Hieronder de oude en de nieuwe kop: