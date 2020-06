Inzamelingsactie om zwarte slingerapen in Suriname te helpen

De zwarte slingeraap oftewel bosduivel, ook wel kwatta aap genoemd wordt in Suriname illegaal gehouden als huisdier. Ze zijn niet gedomesticeerd en horen niet in een kooi. Suriname probeert deze apen bij de mensen weg te halen. Ze kunnen niet meteen terug in het wild, omdat ze dit niet gewend zijn. Om ze terug te brengen naar de natuur is een doneeractie gestart.

Paramaribo Zoo, Conservation International en Vets World Wild hebben samen een pilot studie opgezet om deze apen begeleid te re-introduceren in het wild. Om de apen in het wild te kunnen volgen en te beoordelen of ze zichzelf goed kunnen redden, hebben ze GPS trackers nodig. Hier zijn speciale halsbanden voor die minimaal 1.500 US dollar per stuk kosten.

Er zijn op dit moment vijf apen die ze hun thuis terug willen geven. Om deze actie te doen slagen zijn 5 GPS trackers nodig en dus 7.500 dollar. Hoe geweldig zou het zijn als naast de vrijwilligers in het Project Team ook jij wil bijdragen aan deze mooie actie? Als deze pilot studie werkt, dan kunnen deze primaten soort gered worden. Doneer hier.