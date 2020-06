Politie en ambulance zojuist bij een verdrinkingsgeval vanmiddag in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een jongen rond 13.45u om het leven is gekomen bij een zwembad te Flora. Volgens de eerst informatie zou hij zijn verdronken.

Op dit moment is onbekend hoe dit heeft kunnen gebeuren. Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn ter plekke en hebben de zaak in onderzoek. Zodra er meer bekend is wordt dit bericht aangevuld.