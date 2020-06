Nog steeds geen verloting NDP auto onder jongeren, uitgesteld ‘tot nader order’

De auto die de Nationale Democratische Partij (NDP) in Commewijne onder jongeren zou verloten, is nog steeds niet aan iemand uitgereikt. De NDP had eind vorige maand jonge kiezers in Commewijne, die voor het eerst zouden gaan stemmen, een auto in het vooruitzicht gesteld.

In een filmpje riep de partij in Suriname deze jonge kiezers op, om zich op verkiezingsdag 25 mei te registreren bij een NDP tent. Geregistreerden kregen een lot mee, waarmee ze kans konden maken op een splinternieuwe auto.

De trekking zou meteen op dinsdag 26 mei plaats vinden, maar nu twee weken later is er nog steeds niets van terecht gekomen. Op 30 mei publiceerde de partij eerst een bericht waarin ze aangaf dat de trekking van 26 mei niet door kon gaan, omdat zij de lot-boekjes van Bakkie en Alliance niet op tijd hadden ontvangen.

Een week later was er weer een bericht van uitstel en dit keer vanwege de toename van het aantal COVID-19 gevallen. “De trekking wordt uitgesteld tot nader order. De coördinatoren van Commewijne zullen wederom in samenspraak met de Surinaamse Nationaal Loterij een geschikte datum hiervoor uitkiezen” aldus de partij.

Teleurgestelde deelnemers hebben geen hoop meer dat zij de auto zullen winnen. Met name de bekendmaking dat de verloting is uitgesteld tot nader orde, geeft volgens hun aan dat dit nooit zal gebeuren.