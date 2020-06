‘COVID-19 uitbraak is echt en geen scenario rondom verkiezingsuitslag’

De COVID-19 uitbraak in Suriname is niet fake, noch een manier van de Surinaamse regering om het recente verkiezingsresultaat te beïnvloeden dan wel de officiële uitslag te verschuiven. Dat heeft de regering van Suriname maandagavond benadrukt.

De overheid zegt dat de afgelopen dagen in voiceberichten die via social media worden rondgestuurd, de indruk gewekt wordt alsof de autoriteiten bewust het aantal COVID-19 gevallen aan het opschroeven is, dit met de bedoeling angst te wekken onder de samenleving.

Verder zou de regering met de total lockdown gedaan willen krijgen dat er geen protest komt en de verkiezingsresultaten dan makkelijk beïnvloed zouden kunnen worden.

Deze berichten die de wereld in worden gestuurd, zorgen er alleen maar voor dat delen van de samenleving de maatregelen om verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, niet serieus nemen. Daarnaast wordt hiermee burgerlijke ongehoorzaamheid in de hand gewerkt, aangezien men ook de total lockdown gaat negeren alsook instructies van het bevoegd gezag, aldus het Nationaal COVID-19 Managementteam.

Zowel medici, gezondheidswerkers, autoriteiten binnen de volksgezondheid als het Nationaal COVID-19 Managementteam hebben meerdere malen nadrukkelijk erop gewezen dat het COVID-19 coronavirus reëel is in Suriname. Verder is er momenteel sprake van clusterbesmettingen, hetgeen betekent dat een besmette persoon meerdere personen in zijn/haar directe omgeving kan besmetten. Dat is dan ook de oorzaak dat het aantal COVID-19 besmette personen in rap tempo aan het toenemen is.

Tegelijkertijd wordt bij het positief testen van een persoon meteen aan contact tracing gedaan, waarbij iedereen waarmee deze persoon in contact is geweest, in beeld wordt gebracht en gelijk getest. Om zoveel mogelijk besmette personen in beeld te brengen en uit de samenleving te halen, is recentelijk voor twee weken een strakke en strenge total lockdown van kracht gegaan. De samenleving wordt gevraagd haar medewerking te verlenen en zo de kans op meerdere besmettingen te verkleinen.

Verder wordt u ook gevraagd niet af te gaan op berichten via social media die niet van officiële en/of bevoegde instanties afkomstig zijn. Zo circuleert er momenteel een bericht waarin vrijwilligers of mensen die beelden of bewijzen van COVID-19 patiënten willen, worden opgeroepen zich aan te melden bij het Wanica Ziekenhuis en het St. Vincentius Ziekenhuis. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat deze oproep van de ziekeninstellingen noch van het ministerie van Volksgezondheid afkomstig is. Officiële mededelingen of oproepen worden gedaan via het ministerie, het Nationaal COVID-19 Managementteam (reguliere persconferenties) en overige bevoegde instanties.