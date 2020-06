Het succes van Stichting Wan Okasi

Mensen met een beperking in Suriname hebben het niet altijd even gemakkelijk. Het is lastig om volwaardig te kunnen participeren in de Surinaamse maatschappij en gebruik te maken van volwaardige voorzieningen. Stichting Wan Okasi is een stichting die op allerlei vlakken de belangen behartigt voor Surinamers met een beperking. Het laatste succesvolle project is de oprichting van een eigen vervoermaatschappij.

Waar staat Stichting Wan Okasi voor?

Het VN verdrag voor de rechten van de mens met een handicap stelt dat ook mensen met een beperking volwaardig moeten kunnen meedoen met de maatschappij en ten volle zelfbeschikking hebben. Stichting Wan Okasi is in 2011 opgericht om de overheid en andere partijen zich aan dit verdrag te laten houden. Via de overheid, nieuwsmedia en maatschappelijke organisaties ijvert Stichting Wan Okasi zich voor Surinamers met een beperking en brengt deze groep voortdurend in beeld bij de overheid en instanties. Daarnaast houdt de stichting zich bezig met zorg en ondersteuning op vele vlakken. De stichting ondersteunt bij huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs, vervoer, toegankelijkheid en de rechtspositie van Surinamers met een beperking. Iedereen met een beperking die op deze vlakken ondersteuning nodig heeft, kan bij de stichting aankloppen. Het totale werk van Stichting Wan Okasi kan samengevat worden tot drie kerntaken: collectieve belangenbehartiging, ondersteuning en dienstverlening.

Zorgvervoer op maat

Vorig jaar heeft Stichting Wan Okasi succesvol haar eigen vervoersdienst gelanceerd voor Surinamers met een beperking. Transport is een zeer belangrijk onderdeel voor deze mensen, om volwaardig mee te kunnen doen aan de maatschappij. Zo kunnen zij op hun werk of school komen of zelf een supermarkt of familie bezoeken. Wanneer deze mensen niet de deur uit kunnen, is er het risico op vereenzaming en verwaarlozing. Het wegennetwerk in Suriname is voor de niet beperkte Surinamer soms al een uitdaging, voor Surinamers met een beperking helemaal. Met het nieuwe opgerichte vervoersbedrijf van Stichting Wan Okasi wordt vervoer op maat geboden. Momenteel heeft de stichting de beschikking over vijf moderne bussen en chauffeurs die speciaal zijn opgeleid om deze doelgroep te vervoeren. Helemaal gratis is het vervoer niet. Er zijn uiteraard kosten, zoals brandstof, autoverzekering, onderhoud en personeel. De bussen kunnen nu eenmaal niet zonder onderhoud en brandstof en een autoverzekering is verplicht. Daarom is er voor een laag instaptarief van SRD 15 gekozen. Het ritbedrag wordt bepaald op basis van de afstand. Met een volle bus worden de kosten per persoon al een stuk naar beneden gebracht.

Faciliteiten voor Surinamers met beperking

Er is in Suriname voortdurend nood aan hulpmiddelen voor mensen met een beperking, zoals rolstoelen en scootmobiels. Een belangrijk punt is dat tot 2018 de Surinaamse overheid geen registratie bijhield hoeveel Surinamers een beperking hebben. Hulpmiddelen zijn de basis om te voldoen aan het VN verdrag voor de mens met een beperking. Stichting Wan Okasi houdt zich daarom ook bezig met de verdeling van allerlei soorten hulpmiddelen. De stichting is blij dat de Surinaamse overheid in 2018 gestart is met registratie. Zo kan deze doelgroep veel beter in het zicht worden gehouden.