VIDEO: Burger slaat Chinese man bij winkel die vloeistof op hem spuit

De aangekondigde lockdown in Suriname zorgt ook voor spanningen in de maatschappij. Dat bleek zaterdag bij een winkel in Suriname. Daar sloeg een burger een winkelier, nadat deze de man nat maakte met vloeistof in een verstuiver zoals in onderstaand filmpje te zien is.

De aanleiding van het voorval is niet bekend. Vermoedt wordt dat burger in kwestie zonder mondkapje met vier andere mannen, die wel een mondkapje op hadden, aan het bekvechten was en dat de Chinese winkelier daarom besloot een desinfecterend middel in zijn gezicht te spuiten.

Direct daarna verkoopt de burger de winkelier met verstuiver een ferme klap, waarna een opstootje ontstaat. Een andere man houdt de twee vechtersbazen uit elkaar, waardoor de zaak niet escaleert. De burger besluit daarna weg te lopen.

De beelden: