Covid-19 gevallen stijgen weer, zojuist in één keer 21 actieve gevallen erbij

De teller van het het aantal Covid-19 gevallen in Suriname, is vanmiddag opnieuw omhoog geschoten. Nadat er eerder vandaag 1 geval bij kwam, zijn er zojuist maar liefst 21 gevallen bijgekomen. Het aantal actieve cases is nu 112 en het totaal aantal positieve gevallen is 122.

De total lockdown die thans geldt, en met ingang van maandag 8 juni 2020 wordt verscherpt, heeft als doel de COVID-19 uitbraak in Suriname onder controle krijgen, zei Volksgezondheid directeur Cleopatra Jessurun gisteren.

Ze verwacht dat het aantal nog zal oplopen.