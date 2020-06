Verkeer in Suriname wordt beperkt door kenteken nummer procedure

Vanaf maandag gaan de verscherpte maatregelen in het kader van de total lockdown in en wordt ook het verkeer in Suriname beperkt: niet iedereen mag zomaar met de auto de straat op. Volgens een zogenoemde kenteken nummer procedure zullen burgers beperkt kunnen deelnemen aan het verkeer.

Wat die procedure precies inhoudt zal het Korps Politie Suriname maandag in detail bekend maken. Dit heeft Danielle Veira, directeur Nationale Veiligheid zojuist meegedeeld.

De maatregel zal waarschijnlijk lijken op die van Curaçao. Daar had de regering in april een lijst opgesteld waarop staat op welke dag welke auto’s met welke kentekens mogen rijden. Zo mochten op woensdag en zaterdag alleen auto’s de straat op waarvan het kenteken begint met een S, T, V, X of Y.

Ook voor het doen van boodschappen mag niet iedereen zomaar de straat op. Per dag mogen maar een beperkt aantal mensen, op basis van de eerste letter van hun achternaam (familienaam), inkopen doen:

Maandag: personen wiens familienaam begint met A,B,C,D,E,

Dinsdag: familienamen met F,G,H,I,J

Donderdag: familienamen met K,L,M,N,O

Vrijdag: familienamen met P,Q,R,S,

Zaterdag: familienamen met T,U,V,W,X,Y,Z

Alle info hierover staat op de covid-19 website.