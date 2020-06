Dienstverlening BOG vindt normaal voortgang

De dienstverlening van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) vindt normaal plaats. De administratieve diensten draaien wel op een laag pitje, net als overige diensten en bedrijven. Echter zijn de essentiële diensten volop in de frontlinie.

De BOG-directeur is niet besmet met het coronavirus. Zij is negatief getest en heeft besloten om uit voorzorg in quarantaine te gaan. Dit zei Volksgezondheidsdirecteur Cleopatra Jessurun gisteren tijdens de reguliere persconferentie van het Covid-19 Managementteam in Suriname.

Een medewerker van het BOG is wel positief getest. Verder zijn alle andere personen die mogelijk contact hadden met deze persoon in kaart gebracht en zitten die nu allemaal in quarantaine.

Jessurun benadrukte de belangrijke rol die het BOG heeft in de strijd tegen het Covid-19 virus. Het bureau staat samen met andere Surinaamse gezondheidsmedewerkers in de frontlinie.