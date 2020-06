Surinaamse film Wiren vanaf 18 juni te zien op Netflix in Nederland

De Surinaamse film Wiren is deze maand voor het eerst te zien op Netflix. De film, die volledig opgenomen is in Suriname, is vanaf 18 juni bij de populaire streamingsdienst te zien. Eerder was de Wiren ook al te vinden op iTunes.

Op 30 september vorig jaar ging de film Wiren in Nederland in première tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. De film draaide daarna 2 maanden in de Nederlandse bioscopen. De stap naar Netflix is volgens regisseur Ivan Tai-Apin een hele belangrijke omdat de hele wereld ook Suriname te zien krijgt.

De film gaat over de dove jongen Wiren. Wanneer hij wordt afgewezen door de universiteit, realiseert hij zich dat dove mensen niet dezelfde rechten en kansen genieten als horende mensen.