Nyun Jacobkondre en omliggende dorpen in quarantaine

In afstemming met het ministerie van Volksgezondheid in Suriname en het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) zijn Nyun Jakobkondre en de omliggende dorpen per ommegaande in quarantaine. Dit maakte Herman Jintie, directeur de Medische Zending (MZ) op vrijdag 5 juni bekend tijdens de reguliere persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam.

Dit besluit is genomen nadat eerder op de dag een persoon uit het dorp positief is getest op het COVID-19 coronavirus. Directeur Jintie zegt dat het team van Medische Zending uitgaande van een positief geval het Surinaamse dorp donderdag heeft aangedaan.

“Daar hebben we 110 personen gezien, 4 personen waren direct in contact met een positieve case. Van de vier personen waren twee symptomatisch. We hebben die twee geswabt en enkele uren geleden bleek dat 1 daarvan positief is.” Directeur Jintie zegt dat na afstemming met het NCCR zal worden nagegaan hoe de afsluting van het gebied uitgevoerd zal worden. “Dat betekent dat per ommegaande niemand in en uit het dorp mag.” De kapitien van het gebied is intussen geïnformeerd over dit besluit van het COVID-19 Managementteam. De autoriteiten zullen in conclaaf treden met het traditoneel gezag en de structuren om dit besluit operationaliseren.

Volgens de MZ-functionaris is uitgaande van positieve gevallen contact tracing gedaan in een aantal gebieden. In Klaaskreek zijn begin deze week 250 mensen gezien, waarvan negen contacten waren van mensen die in contact zijn geweest met COVID-19 positieven. Al deze negen contacten waren a-symptomatisch, wat betekent dat ze geen symptomen hadden. “Dus we hebben nul personen geswabt en daar zijn we dankbaar voor,” aldus directeur Jintie, die eraan toevoegt dat MZ de situatie in zowel Klaaskreek als in het oosten blijft monitoren.

De Medische Zending had vanwege het positieve geval uit het Lawagebied haar epidemiologisch team ook naar dat gebied gedirigeerd. Er zijn negen personen die werkzaam zijn op een goudveld (Asisikriki), getest. Twee van deze negen gevallen bleken positief. Inmiddels zijn alle negen gevallen vervoerd naar Paramaribo. Directeur Jintie zegt dat het drie dagen heeft geduurd om deze negen personen uit Asisikriki te krijgen, hetgeen zeer vermoeiend was.

Momenteel is een epidemiologisch team bezig contact tracing te doen aan de Afobakaweg, dit ook vanwege het contact van een positieve uit dat gebied. Het team doet tegelijk alle omliggende gebieden aan. De MZ-directeur deelt mede dat er ook suspecte gevallen zijn geweest vanuit Dyumu en Botopasi. Al deze verdachte gevallen zijn getest en negatief bevonden.