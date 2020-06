81ste actieve covid-19 case, mensen die patiënten helpen worden ziek

Zojuist is de teller van het aantal actieve covid-19 cases in Suriname weer omhoog gegaan met 1 persoon. Er zijn op dit moment 81 actieve cases en in een korte periode is het totaal aantal positief geteste personen toegenomen van 10 naar 91.

“Als we zo door blijven gaan, moeten wij overgaan op andere quarantaineruimtes waarbij u niet meer in de watten wordt gelegd, maar zelf de handen uit de mouwen zal moeten steken. En ook de familie zal moeten inkomen” aldus NCCR-coördinator Jerry Slijngard.

Bij elke persoon die positief is getest, volgt er een proces van contact tracing. “Er zijn nu vier teams belast met de contact tracing, maar ook dit houden zij niet vol”, zegt Slijngard. Patiënten en hun contactpersonen moeten worden opgehaald door anderen, die daarbij hun gezondheid op het spel zetten.

“Er zijn nu mensen in de frontlinie die tijdens het uitoefenen van hun werk ziek zijn geworden en positief getest zijn” zegt hij.