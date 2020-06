Reeds 1165 personen getest op coronavirus in Suriname

Er zijn in Suriname landelijk in totaal reeds 1165 Covid-19 testen uitgevoerd. Daaruit zijn in totaal 90 besmettingen vastgesteld sinds medio maart 2020. Op dit moment zijn er 81 actieve gevallen. Het kan er bij Volksgezondheid-directeur Cleopatra Jessurun niet in dat vanuit de gemeenschap de indruk wordt gewekt dat de autoriteiten manipuleren met cijfers. De Surinaamse autoriteiten hebben daartoe geen behoefte maakte zij gisteren duidelijk tijdens de persconferentie.

75 procent van de actieve gevallen hebben geen symptomen en hebben geen dringende behoefte aan zorg. Zij zijn daarom in isolatie geplaatst en hoeven, gelet op hun toestand, niet in het ziekenhuis. De resterende 25 procent van wie de situatie ietwat ernstiger is, heeft dus wel dringende behoefte hebben aan zorg. Deze groep is ondergebracht in het Regionaal Ziekenhuis Wanica. Dokter Ori van de afdeling Epidemiologie gaf in een presentatie een cijfermatige weergave van de besmettingen. Onder de actieve gevallen zijn er 5 personen beneden de leeftijd van 19 jaar. Een persoon is ouder dan 60 jaar. De rest is tussen 19 en 60 jaar.

De handelszaak Trans America in Albina is afgesloten door de veiligheidsdiensten, omdat gebleken is dat er daar een hoge besmettingsgraad is. “Het is gebleken dat er zich iemand daar bevond die gisteren nog vanuit Frans-Guyana is overgestoken.” Uit een van de clusters is iemand, ondanks ziek te zijn normaal aan het werk gegaan en heeft mogelijk anderen besmet, die ook normaal hun werkzaamheden hebben uitgevoerd.

De directeur gaf verder aan dat bij een aantal van de gevallen is gebleken dat personen zich niet hebben gehouden aan de social distance en de hygiëne maatregelen. Onder de Braziliaanse gemeenschap in Suriname trachten de autoriteiten zich in te zetten om het virus ook aan te pakken. Het is volgens de directeur belangrijk dat deze groep, die ook deel uitmaakt van Suriname, weet dat er ook zorg beschikbaar is voor hen. Er wordt eraan gewerkt om deze groep ook via hun moedertaal te bereiken en bij het bieden van zorg wordt daarmee rekening gehouden.