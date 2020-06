Nederland levert beademingsapparaten aan ziekenhuis in Suriname

Nederland gaat binnenkort een ‘tiental’ beademingsapparaten aan een ziekenhuis in Suriname leveren. Dat zegt een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken tegen de NOS. Zij zegt tegen de omroep dat Nederland geen hulpverzoek van de Surinaamse regering heeft ontvangen.

“Als we een internationaal hulpverzoek krijgen, doen we ons best om binnen de bestaande mogelijkheden te helpen” aldus de woordvoerder tegen de NOS. De KLM in Paramaribo heeft ook laten weten daarbij te willen ondersteunen.

“Als er inderdaad een dergelijk hulpverzoek komt, dan is de KLM bereid om ‘free of charge’ deze spullen naar Suriname te vervoeren als geste, zegt het bedrijf dat vandaag naar Suriname is gevlogen. Zometeen landt in Suriname een KLM vlucht met vracht. Deze gaat morgen terug naar Schiphol met repatrianten.

De hulp is hard nodig want Suriname heeft momenteel te maken met een explosieve stijging van corona besmettingen naar 72 actieve cases. De Surinaamse minister van Volksgezondheid verwacht dat het er op korte termijn honderden zijn en er zijn maar 40 Intensive Care plekken in Suriname.