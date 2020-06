Acht nieuwe coronabesmettingen in Suriname: nu 72 actieve cases

Nog acht personen zijn positief getest op het coronavirus in Suriname. Het aantal positief geteste mensen in Suriname is tot en met dit moment 82. Er zijn nu 72 actieve cases. 9 personen zijn genezen en 1 persoon is overleden.

Er is momenteel sprake van een explosieve groei van het aantal coronabesmettingen in Suriname. Om de explosieve groei tegen te gaan geldt er vanaf vandaag 4 juni, om 18.00 uur, een total lockdown in Suriname.

De Surinaamse samenleving mag zich alleen voor dringende dan wel noodzakelijke redenen op de openbare weg begeven. Dit duurt tot vrijdag 12 juni om 6 uur in de ochtend.