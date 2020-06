KLM vliegt vanaf zaterdag 6 juni 1 keer per week van Suriname naar Schiphol

Ondanks de total lockdown in Suriname gaat de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) toch aangepaste vluchten met passagiers uitvoeren vanuit Suriname naar Schiphol. De eerste vlucht is komend weekend, op zaterdag 6 juni om 18.00u meldt het bedrijf.

De KLM heeft speciale toestemming gekregen van de Surinaamse overheid, om ook in het geval van een lockdown te mogen vliegen. Het KLM toestel vertrekt op vrijdag 5 juni om 10.40u zonder passagiers maar alleen met vracht vanaf Schiphol richting de Johan Adolf Pengel International Airport.

Op zaterdag vertrekt de KL714 om 18.00u met repatrianten en vracht uit Suriname met aankomst in Amsterdam om 08.00u de volgende dag. Passagiers hoeven zich niet te melden bij de Nederlandse Ambassade, maar kunnen gewoon een ticket kopen bij de KLM via de site of het KLM-kantoor aan de Hofstraat.

De vlucht wordt uitgevoerd met een Boeing B777-200 met Wifi aan boord. De KLM heeft wel een aantal corona maatregelen getroffen, om haar operatie voor passagiers en bemanning zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. Zo moeten alle passagiers een mondkapje op.

De corona maatregelen zijn te zien in deze speciale video van de KLM: