Vice-president bevestigd total lockdown in Suriname tot 12 juni

De Surinaamse vice-president heeft zojuist op TV en radio bevestigd dat er vanaf morgen een total lockdown ingaat in Suriname. De samenleving mag zich alleen voor dringende dan wel noodzakelijke redenen op de openbare weg begeven!

De toespraak van de vicepresident:

“Suriname,In twee dagen tijd hebben wij een verdubbeling gezien van 23 positief geteste Covid-19 gevallen naar 54. Het einde van deze stijging is voorlopig nog niet in zicht. Wij zitten middenin de fase van lokale verspreiding. Suriname volgt, net als alle andere landen, de zogenaamde curve van besmettingen. Dat wil zeggen dat de komende dagen nog meer mensen ziek zullen worden.

Sinds maart hebben wij steeds aangegeven dat ons gezondheidssysteem een uitbraak van Covid-19 niet aankan. De realiteit wil dat wij ons momenteel middenin een uitbraak bevinden. Het is nu aan ons allen gelegen om tenminste te helpen om de besmettingen te vertragen.

U en ik hebben daarbij één en dezelfde taak. Ervoor zorgen dat onze gezondheids- en veiligheidsdiensten hun werk kunnen doen. Dat doet u door thuis te blijven.

Gisteren, 2 juni, is met de crisis commissie in DNA vergaderd. Daarbij is er door coalitie en oppositie één gezamenlijk standpunt ingenomen; namelijk om alles te doen om grootschalig leed te voorkomen. Helaas is er onvolledige informatie naar buiten gebracht, waardoor een verkeerd beeld is ontstaan.

Op dit moment hebben wij rust nodig. Zodat u weet wat u moet doen.

Laat mij duidelijk stellen: vanaf morgenmiddag, 4 juni, om 6 uur ‘s avonds tot vrijdag 12 juni om 6 uur in de ochtend gaat Suriname in totale lockdown.

Dit houdt het volgende in:● Iedereen blijft thuis;● Auto’s mogen maximaal 2 inzittenden hebben. Taxi’s mogen maximaal 2 passagiers vervoeren.● Samenscholingen blijven gesteld op maximaal 5 personen;● Alle niet-essentiële ondernemingen zullen moeten sluiten; ● Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme geeft de richtlijnen voor de ondernemingen die wel open zijn.

Wij weten dat u uw gezin moet verzorgen, wij weten dat er eten thuis moet zijn.Supermarkten, kleine groentestands, bakkerijen, slagerijen, afhaalservices van restaurants, apotheken en benzinestations zullen open blijven tussen 8:00 uur ’s ochtends en 5 uur in de middag. Hamsteren is dus niet nodig. U benadeelt hiermee enkel degenen die na u komen.

Gaat u zoveel mogelijk alléén naar de winkel, bedek uw mond en neus en neem uw hygiëne maatregelen, haal alleen de hoognodige zaken en gaat u zo snel mogelijk weer naar huis.

Belangrijk is dat u de komende periode uw weerstand vergroot: drink voldoende water, eet daarom veel groente en fruit.

Wij hebben de beelden gezien uit landen als Ecuador, Italië, Amerika en Brazilië. Laten wij de door hen geleerde harde lessen ter harte nemen, voordat wij hetzelfde lot ondergaan.

De Covid-maatregelen zijn er niet om u onaangenaam te zijn. Er staan letterlijk levens op het spel. Wij zullen daarom niet schromen om in te grijpen indien er handelingen worden geconstateerd die anderen in gevaar brengen.

Een week lang met z’n allen thuis zijn, geeft onze diensten de kans om het virus te lokaliseren, te isoleren, te behandelen en zodoende de spreiding in te dammen.Raakt u niet in paniek. Steunt u uw buur of familielid die noodzakelijke diensten moet draaien.Laten wij in gebed gaan en om kracht en wijsheid vragen. Dank u. Sranan sa wini.”