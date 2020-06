VIDEO: Brandstichting bij Intercity Pont, eigenaar looft 50.000 SRD uit aan tipgever

Op donderdagochtend 4 juni is er brand gesticht in het gebouw van Intercity te Pontbuiten. De eigenaar van het gebouw, dat ook wel bekend staat als het kermis gebouw van Pets Promotions, gaat ervan uit dat er een politiek motief achter de brandstichting schuilt.

Op het podium is er namelijk een hoop propaganda materiaal in brand gestoken. Voorts heeft de eigenaar altijd een uitgesproken mening gehad als het gaat om bepaalde politieke partijen.

Hij heeft 50.000 SRD cash uitgeloofd aan de tipgever die de verantwoordelijke kan aanwijzen. Op Facebook schreef hij: “NDP’ers jullie hebben brand gesticht in intercity Pont… maar we blijven gewoon VHP’er.. Jullie maken mij sterker. Let op… 50.000 Srd beloning voor tipgever. Cash…………“

De schade die de brand veroorzaakte is hieronder in het filmpje te zien:

