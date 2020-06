Kranslegging monument Baba en Mai i.v.m. 147 jaar Hindoestaanse immigratie

De leiders van de Surinaamse samenwerkende partijen VHP, ABOP, NPS en PL hebben vandaag in verband met 147 jaar Hindoestaanse immigratie in Suriname een krans gelegd bij het immigartie monument Baba en Mai aan de Kleine Waterstraat naast het kabinet van de president. Het is vandaag precies 147 jaar geleden dat de eerste groep Brits-Indische immigranten voet aan wal zette in Suriname om als contractarbeiders te werken.

Na de afschaffing van de slavernij in 1863 weigerden veel voormalige slaven nog langer op de plantages te werken. Suriname, dat toen gekoloniseerd was door Nederland, ging op zoek naar nieuwe en vooral goedkope arbeidskrachten uit Brits-Indiƫ.

Op 5 juni 1873 arriveerde het eerste schip met Brits-Indische contractanten, de Lalla Rookh, in Suriname. De 399 passagiers, voor wie bij vertrek uit Calcutta onduidelijk was waar ze precies terecht zouden komen, zetten voet aan wal te Fort Nieuw Amsterdam in Commewijne.

In verband met 147 jaar Hindostaanse Immigratie leggen de vier samenwerkende politieke leiders van de VHP, ABOP,NPS en PL een krans bij het monument van Baba & Mai Posted by De Ware Tijd Online on Friday, 5 June 2020