In Suriname is vanmiddag het lichaam van een persoon aangetroffen in het water bij een sluis. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om het stoffelijk overschot van een man, dat bij de Nene sluis aan de Anton Dragtenweg werd ontdekt.

Het lichaam werd vanmiddag door vissers ontdekt. Het is vooralsnog onbekend om wie het gaat. De Surinaamse politie is nu ter plaatse voor onderzoek. Later meer.