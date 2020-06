‘Indiaan’ bedreigt Santokhi met de dood en beledigt hindoestanen en marrons

‘Suriname is van indianen, niet van koelies of djoekas‘. Dat is de strekking van twee filmpjes van een man van Indiaanse afkomst die claimt een van de laatste Tucajana’s in Suriname te zijn. Hij neemt het daarbij ook op voor zijn president Bouterse die hij zal verdedigen. “Doe wan san nanga Bouta, da wo sji fa mo kier oeng mpp…” zegt hij daarbij.

In het filmpje haalt de man ook een groot mes te voorschijn waarmee hij dreigt en zegt VHP leider Santokhi dood te maken. In een tweede filmpje haalt hij met vreselijk krachttermen uit naar Marrons en ABOP leiders Brunswijk en Bordo.

De filmpjes, waarin verschrikkelijk gescholden wordt, werden afgelopen dag massaal gedeeld via social media. Het is niet duidelijk wie de man in kwestie is en of justitie hiertegen zal optreden.

Hieronder één van de filmpjes (let op; grof taalgebruik):

Soema na mang dies Idris Naipal Posted by Lal's Barbershop on Thursday, 4 June 2020