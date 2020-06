Premier Rutte ziet in dat mensen zich gediscrimineerd voelen door Zwarte Piet

De Nederlandse premier Mark Rutte, die jarenlang erop tegen was om de racistische figuur Zwarte Piet aan te passen, is toch anders gaan denken over Zwarte Piet. Dit doordat hij mensen met een donkere huidskleur met kinderen heeft ontmoet, die zeiden: “ik voel me ongelooflijk gediscrimineerd omdat Piet zwart is.” Dat zei hij gisteren in de Tweede Kamer.

Rutte zei vroeger tot de groep te behoren die vindt dat Zwarte Piet zwart moet zijn. Maar hij denkt nu ook dat de helper van Sinterklaas over enkele jaren niet vaak meer zwart zal zijn. De premier gaat binnenkort over racisme praten met vertegenwoordigers van Black Lives Matter, de drijvende kracht achter de onlangs gehouden protesten, en hun geestverwanten, zei hij gisteren de Kamer.

Op een internationale persconferentie zes jaar geleden kreeg Rutte een vraag over Zwarte Piet. Hij antwoordde toen met zijn bekende reactie dat hij daar niets aan kan veranderen want ‘Zwarte Piet is zwart’. Maar dan vervolgde hij door te vertellen dat zijn vrienden op de Antillen zo blij zijn dat ze zich niet zwart hoeven te maken en dat hij zelf dagen bezig is om de schmink van zijn gezicht te halen… De beelden: