Mathoera: ‘Alle stemmen geteld in Paramaribo’

Zojuist heeft VHP topper Krishna Mathoera laten weten dat alle stemmen in Paramaribo in NIS geteld zijn. “Eindelijk alle stemmen geteld in Paramaribo. De openbare vergadering zal hopelijk niet lang op zich wachten” schreef zij op Facebook.

De verkiezingen in Suriname werden meer dan een week geleden gehouden op maandag 25 mei jongstleden. Het tellen van de stemmen verliep de afgelopen dagen moeizaam en werd zondag zelfs stilgelegd.

Gisteren liet de OAS al weten dat de uitkomst van de Surinaamse verkiezingen al duidelijk is.