OAS verklaring: ‘Uitkomst van verkiezingen Suriname al duidelijk’

De Organisatie Amerikaanse Staten (OAS) heeft dinsdag een verklaring uitgebracht naar aanleiding van de aanwezigheid van haar waarnemersmissie de afgelopen twee weken in Suriname. De OAS geeft daarin aan dat na de huidige telling de uitkomst van de verkiezingen al duidelijk is voor de Surinaamse bevolking.

De leden van de missie zijn voor hun werk aanwezig geweest op het ministerie van Binnenlandse Zaken, de hoofdstembureaus en het centraal stembureau en hebben de in ontvangstname en consolidatie van de resultaten geobserveerd.

Nu 99,5% van de uitslagen van de verkiezingen bekend is, heeft de missie geen reden om aan te nemen dat de officiële resultaten op dit punt in aanzienlijke mate zullen variëren, zegt de OS in de verklaring.

Op dit moment zijn nog maar van drie stembureaus de resultaten niet bekend, maar het is vrijwel onmogelijk dat deze de resultaten van de verkiezingen zullen wijzigen zegt de OAS duidelijk.

Dinsdag heeft de missie postelectorale besprekingen gevoerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De missie zal de voorzitter van het Onafhankelijk Kies Bureau vrijdag 5 juni spreken via een conference call.

