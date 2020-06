‘Staken verkiezingswerkzaamheden in NIS is onrechtmatig besluit’

Zondag besloot het hoofdstembureau van Paramaribo de verkiezingswerkzaamheden in NIS te staken en een rustdag in te lassen, volgens haar vanwege de ontstane Covid-19 situatie. De VHP, ABOP, NPS en PL werden door de voorzitter van het hoofdstembureau van Paramaribo, Mike Nerkust, schriftelijk op de hoogte gesteld van de rustdag.

De politieke partijen hebben echter in een brief aan de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) aangegeven, dat het besluit tot staken van de vaststelling van de uitslag der stemming onrechtmatig is. Volgens de briefschrijvers voorziet de Kiesregeling namelijk niet in de mogelijkheid voor het hoofdstembureau tot staking van de werkzaamheden.

“Daarmee heeft dit besluit van het hoofdstembureau geen wettelijke grondslag en is derhalve onrechtmatig. Wij verzoeken u dringend uit hoofde van uw toezichthoudende functie en onder meer op grond van uw bevoegdheden artikel 2 lid 4 sub d van de Kiesregeling, zodanige maatregelen te treffen om deze onrechtmatigheid op te heffen” aldus de politiek partijen in een brief aan het OKB.

Uiteindelijk werd NIS afgesloten voor een ieder. De politie gaf aan dat niemand het gebouw mocht binnentreden. Mensen die reeds binnen waren konden daar blijven. De toelichting van Nerkust over de maatregel:

