Extra wegafsluitingen om verspreiding Covid-19 tegen te gaan

In het kader van de operatie Drin Dresi Wakti Siki worden er extra maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van Covid-19 in Suriname tegen te gaan. Deze maatregelen bereffen voornamelijk het plaatsen van wegafsluitingen alsook posten in verschillende gebieden, terwijl de patrouilles te land en water onverkort worden voortgezet.

Majoor Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) zei op de persconferentie van dinsdag 2 juni dat een aantal posten blijven bestaan. Er wordt nog steeds gepatrouilleerd op de Nickerierivier, terwijl bij de Clarasluis en op de Corantijnrivier er patrouilles worden uitgevoerd door het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname.

Te South Drain, Wakay, bij de backtrackroutes en te Apoera zijn er hulpposten en security checkpoints geplaatst die door het KPS en het leger worden bemand. De post te Burnside is een reeds bestaande en daar worden de controles ook opgevoerd. Verder is er ook bij de dijk te Totness nog steeds een post aanwezig. In Saramacca staat er bij Boskamp, over de brug over de Coppenamerivier ook een post, alsook één te Monkshoop.

Binnen Paramaribo en omstreken geldt de partiële lockdown van 18.00 uur tot 06.00 uur, waarbij de patrouilles van leger en politie bedoeld zijn om erop toe te zien dat de maatregelen worden nageleefd. Majoor Babel wijst erop dat in het oosten de weg te Stolkertsijver is afgesloten. “Het is niet toegestaan om vanuit Paramaribo of andere gebieden te gaan richten het oosten, met name Marowijne”, aldus Babel.

De DNV-functionaris, liet alvast weten dat er ook een wegafsluiting komt ter hoogte van het Marwina Ziekenhuis. “Dat betekent dat ook vanuit het oosten naar Paramaribo toe het verkeer zal worden teruggezonden.” Er zijn uitzonderingen voor essentieel verkeer, te weten Surinaamse veiligheidsdiensten, gezondheidsmedewerkers en de districtscommissarissen van die gebieden. Verder ook voor acute medische hulp of andere redenen die het noodzakelijk maken dat mensen moeten afreizen naar een ander gebied.

Voor wat het zuiden des lands betreft, te weten Regio Midden, zijn er in Para wegafsluitingen te Pikin Saron, Redidoti, de brug bij het stuwmeer, Kraka en de Carolinabrug. Aangezien er in die gebieden ook economische activiteiten worden uitgevoerd bestaat voor personen die daar belangen hebben de mogelijkheid om voor dispensatiebrieven een verzoek te richten aan het Nationaal Covid-19 Managementteam, dat ressorteert op het kabinet van de president.

Majoor Babel deelt verder mee dat bij Langatabiki de post die geplaatst was bij de viersprong te Moengo is opgeheven. Deze post is nu meer richting Snesikondre geplaatst. Dit houdt in dat ook verplaatsingen vanuit Langatabiki en Snesikondre richting Marowijne, Commewijne of Paramaribo verboden gaan worden. “Ook daar gaan de veiligheidsdiensten post vatten”, zei de DNV-functionaris.

In zowel het oosten als het westen blijven de patrouilles op de rivieren plaatsvinden. Verder zal er gepatrouilleerd worden vanuit de posten te Albina, Gakaba, Stoelmanseiland, Lawatabiki en Erowarte.