Werk informele uitslag verkiezingen afgesloten door Biza

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft dinsdagmiddag om 15.00 uur het werk voor het verwerken van data voor de informele uitslag van de verkiezingen op de website voorlopig afgesloten. De website blijft nog wel toegankelijk voor de media, politieke organisaties en het Onafhankelijk Kiesbureau.

Sinds het weekend hebben verschillende hoofdstembureaus in Suriname hun openbare zittingen gehouden voor de vaststelling van de formele uitslag in hun respectieve kiesdistricten. Hiermee is het traject voor het vaststellen van de formele uitslag ingezet.

Biza moet tot nu toe nog de data van de processen-verbaal van drie stembureaus (184, 186 en 196) ontvangen en verwerken. Indien die data in een later stadium van het hoofdstembureau in Paramaribo wordt verkregen, zal die alsnog worden verwerkt in het programma voor de informele uitslag. Hierna zal het werk voor de informele uitslag definitief worden afgesloten.

Alle ontvangen en verwerkte data voor de informele uitslag blijven nog beschikbaar op de mediawebsite en zullen eventueel in een later stadium worden overgeheveld naar de verkiezingswebsite www.verkiezingen.sr.