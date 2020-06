Drukte en lege schappen bij winkels in Suriname

In Suriname zijn burgers vandaag massaal aan het hamsteren geslagen. Dat heeft geresulteerd in drukte bij winkels en lege schappen in sommige supermarkten. Het gedrag is te verklaren door de gister aangekondigde strengere maatregelen om de covid-19 uitbraak in te dammen.

Surinamers verwachten een lockdown nadat het aantal covid-19 besmettingen in een paar dagen tijd explosief is toegenomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat bepaalde basis producten nu op beginnen te raken.

Welke strengere maatregelen het precies worden is nog niet duidelijk. In een vandaag rond gestuurde brief die via social media wordt verspreidt, zou de directeur van de DNV Danielle Veira president Bouterse hebben geadviseerd om een full lockdown in te stellen.

In de brief aan het staatshoofd wordt een “complete afsluiting” geadviseerd “waarbij de samenleving alleen voor dringende dan wel noodzakelijke redenen zich op de openbare weg mag begeven”. De echtheid van de brief die begint met de aanhef ‘Beste pres’, is niet te controleren.

De vice-president zal het volk in ieder geval vanmiddag live toespreken om 13.30u. Dit is te volgen via de STVS op 8.2/8.3 of de SRS 96.3fm.