President Bouterse komt vandaag met statement over verscherpte maatregelen

De Surinaamse president Desi Bouterse komt vandaag, woensdag 3 juni, met een statement waarin nieuwe verscherpte Covid-19 maatregelen in Suriname zullen worden aangekondigd. Dinsdag kwam via Starnieuws het bericht naar buiten dat er mogelijk een totale lockdown wordt aangekondigd.

Het Covid-19 Crisis Management Team zegt dat de beraadslagingen hierover nog gaande zijn en adviezen over diverse scenario’s worden nogmaals bekeken. Ze betreurt het dat berichten over mogelijke verscherping van maatregelen prematuur in de media zijn gebracht en een onnodige paniekreactie teweeg hebben gebracht in de samenleving.

Aan de gemeenschap wordt gevraagd zich rustig te houden en niet onnodig in paniek te raken of paniek te zaaien onder elkaar. Er zal bij de te treffen maatregelen in voldoende mate rekening worden gehouden met de noodzakelijke behoeften van het volk.