Korps Politie Suriname houdt vijf drugsverdachten aan

Rechercheurs van de Narcotica Brigade en de Narcotic Intelligence Unit (N.I.U) hebben afgelopen week vijf drugsverdachten op twee locaties aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag. Op woensdag 20 mei zijn op een woonadres te Tammenga drie verdachten aangehouden te weten: Leroy W. (32), Sue-Allen H.(35) en Timothy S.(26).

Op verschillende plekken in de woning troffen de wetsdienaren wikkels inhoudende marihuana aan. Deze wikkels marihuana hebben een totaal gewicht van 282 gram. Er is ook een kleine hoeveelheid XTC tabletten in de woning aangetroffen en een geldbedrag in Surinaamse dollar. De illegale drugs en het geld zijn in het belang van het onderzoek in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat de drie verdachten drugsverkopers zijn en dat het geldbedrag de opbrengst is van hun drugsverkoop.

Op dezelfde dag zijn de 28-jarige Arcinio P. en de 37-jarige Cedric H. in de Gongrijpstraat aangehouden. Ook zij worden verdacht van illegale drugsverkoop. De informatie was dat deze twee mannen vanuit een auto drugs verkochten. Zij werden staande gehouden toen zij zich in de auto bevonden. Tijdens een onderzoek in het voertuig trof de politie 3 pakjes hasj aan met een totaal gewicht van 251 gram en een geldbedrag dat vermoedelijk van drugsverkoop afkomstig is. De drug, het geld en de auto zijn in beslag genomen en Arcinio en Cedric zijn aangehouden.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn alle vijf verdachten in verzekering gesteld voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen, aldus de politie.