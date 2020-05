Franse ambassadeur geschokt door grove aanval van Van Dijk-Silos

“Ik was persoonlijk geschokt door de grove aanval van mevrouw Van Dijk-Silos op mij, op mijn regering die mij had gemandateerd om de gezamenlijke verklaring te ondertekenen, maar ook op de Europese Unie, die een essentiële samenwerkingspartner van Suriname is.” Dat zegt de Franse ambassadeur Antoine Joly vandaag naar aanleiding van het feit dat Van Dijk-Silos hem een bedrieger noemde.

Joly zegt verder: Met grote verbazing, las ik vanmorgen de woorden geuit door de voorzitter van het OKB. Mevrouw Van Dijk-Silos brengt de missiehoofden, de bij een land geaccrediteerde ambassadeurs die hun regering vertegenwoordigen en de verkiezingswaarneming van de Franse ambassade in verwarring.



De ambassadeur en chargé van de twee Europese landen met een ambassade in Paramaribo hebben namens hun regeringen en uiteraard met hun instemming een communiqué ondertekend die ook ondersteund werd door de Europese Unie vertegenwoordigd in Suriname door de EU-delegatie in Guyana samen met de Hoge Commissaris voor het Verenigd Koninkrijk, ook geaccrediteerd in Suriname.

De Franse ambassade zal van haar kant een verslag over haar waarneming opstellen wanneer alle fasen van het verkiezingsproces zijn afgerond en zal dit uiteraard namens zichzelf naar het OKB sturen, aldus Joly in een verklaring die hij ook op onze Facebook pagina plaatste.