Hof van Justitie heeft vijf nieuwe advocaten

Het Hof van Justitie (HvJ) in Suriname telt vijf nieuwe advocaten erbij. Op woensdag 27 mei zijn de advocaten Mireille Dubois, Pamela Karg, Roweena Ghogli, Derrick Veira en Abigaïl Marchia de Rijp beëdigd en toegelaten tot de balie. De waarnemend Hof-president Iwan Rasoelbaks, die zich richtte tot de nieuw beëdigde advocaten, gaf aan dat het Hof vertraging heeft opgelopen in het werk als gevolg van Covid-19.

Volgens hem wordt er alles in het werk gesteld om de vertragingen die het Hof heeft opgelopen, het hoofd te bieden. De nieuw beëdigde advocaten stappen in een trein waar ze te doen krijgen met deze vertragingen. In de civiele sector zijn er met name grote achterstanden ontstaan, vandaar dat het Hof momenteel voorbereidingen treft om een aantal projecten in het eerste kwartaal van 2021 uit te voeren en die moeten resulteren in het wegwerken van de achterstanden.

Rasoelbaks zei dat de aangepaste wijze van procederen, digitaal procederen, positief is ontvangen door de advocatuur. Deze vorm van procederen zal in de civiele sector gepromoot en verder ontwikkeld worden. De Hof-president zei verder dat het Hof snelheden wil bereiken, maar deze kunnen niet zonder nieuwe rechters. Hij hoopt dat de beëdiging van 26 nieuwe rechters die de RIO-opleiding inmiddels hebben afgerond heel gauw beëdigd worden door de president.

Rasoelbaks legde verder de nadruk op aspecten die uitermate belangrijk zijn voor het beroep als advocaat. “We werken niet met gevoel en met gedachten alleen, maar we werken met feiten en de rechtsregels. Dus het meest belangrijke is dat u zich blijft beijveren om op een gestructureerde en systematische wijze kennis te blijven vergaren en de nodige competenties te blijven ontwikkelen om de belangen van de rechtzoekenden optimaal te kunnen behartigen. Studeren en te blijven studeren”, aldus de waarnemend hof president tot de nieuw bakken advocaten.

Samatha Gadjadj, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten verwelkomde de nieuwe advocaten met hun beëdiging en toelating. Zij stond stil bij het recht op een eerlijk proces van cliënten, vrijheid en onafhankelijkheid in het werk van een advocaat en standpunten die advocaten innemen bij de behandeling van zaken. Gadradj sprak ook over de financiële en rechtspositionele waardering voor een advocaat.