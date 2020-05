COPPPAL vraagt om overtredingen verkiezingen te corrigeren

De Permanente Conferentie van Politieke Partijen in Zuid-Amerika en het Caraibisch gebied (COPPPAL) roept de verkiezingsautoriteiten van Suriname op om de geconstateerde overtredingen tijdens het verkiezingsproces van afgelopen maandag te corrigeren. Copppal, waar de VHP lid van is, maakt dit bekend tijdens haar vergadering in Mexico-Stad, meldt de partij in een persbericht.

Het COPPPAL Electoral Observatory heeft niet als waarnemer kunnen deelnemen omdat hen de toegang tot Suriname is geweigerd. Vice-president van COPPPAL in het Caribisch gebied, Rudy Croes, informeerde de Algemene Vergadering over de door de VHP gemelde problemen met kiezerskaarten en de weigering om in bepaalde stembureaus waarnemers toe te laten en de slechte organisatie die tot lange rijen hebben geleid.

COPPPAL-voorzitter Alejandro Moreno Cárdenas zei dat de toetsing van de stemming een van de meest cruciale stadia van een verkiezingsproces is, en riep daarom op dat deze tijdig, transparant en nauwkeurig wordt uitgevoerd. Hij riep de Surinaamse autoriteiten op de onregelmatigheden te verhelpen. Hij riep de Surinaamse verkiezingsautoriteiten te garanderen dat de wil van het volk wordt gerespecteerd.

Moreno Cárdenas vertrouwt er op dat Suriname zal streven naar betere democratische scenario’s en alle dictatoriale en koloniale overblijfselen zal verbannen omdat die geen plaats meer hebben in de wereld en nog minder in de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio.

COPPPAL is het voornaamste forum van politieke partijen in de regio van Zuid-Amerika en het Caraibisch gebied. De toetreding van VHP tot de Copppal in 2018, is omdat ze als een verantwoordelijke belanghebbende politieke partij, mee wil helpen denken en werken aan een toekomst voor de regio en in het verlengde daarvan voor de wereld.