OKB Suriname: ‘Onbegrijpelijk dat er nog geen verkiezingsuitslag is’

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) in Suriname vindt het onbegrijpelijk dat er nog geen uitslag van de verkiezingen van afgelopen maandag is. Dit ondanks het feit dat het tellen van de stemmen in Suriname reeds is afgerond. Dat zegt OKB voorzitter Jennifer van Dijk-Silos.

Het bureau vindt het kwalijk dat het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken de officieuze uitslag nog niet heeft bekendgemaakt zegt Van Dijk-Silos tegen Starnieuws. Ze vindt dat de bevolking recht heeft te weten wat de uitslag is. “Dit kan echt niet”, zegt ze tegen de Surinaamse nieuwssite.

Volgens de laatst gepubliceerde cijfers, met 80 procent van de stemmen geteld, wordt de VHP van oppositieleider Chan Santokhi (foto) veruit de grootste en blijft de NDP van Bouterse ver achter. De afronding van de uitslag gaat woensdagochtend pas weer verder.

Tot onbegrip van de tegenstanders van Bouterse, die vrezen voor fraude. Ze zijn bang dat de NDP er alles aan zal doen om toch minstens eenderde van de zetels in het parlement te bemachtigen. Dat betekent namelijk dat ze de rechtstreekse verkiezing van een nieuwe president door het parlement kunnen blokkeren.

De Nederlandse politiek is blij met de nederlaag voor de NDP van Bouterse en wil hem zo snel mogelijk achter de tralies: