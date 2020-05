Door politie gelost waarschuwingsschot ketst af en raakt onschuldige omstander

Bij een achtervolging van een 18-jarige verdachte op een bromfiets, is een onschuldige omstander dinsdag gewond geraakt door een politiekogel. De politie loste een aantal waarschuwingsschoten waarna één afketste en een man raakte. Dat meldt de Surinaamse krant Times of Suriname.

Dit gebeurde aan de Verlengde Keizerstraat in het centrum van Paramaribo, toen de politie de bromfietser spotte en achtervolgde. Vermoed werd dat de bromfiets van diefstal afkomstig was, of dat de bromfietser zich schuldig zou hebben gemaakt aan enig strafbaar feit, aldus de krant.

Bij het lossen van waarschuwingsschoten werd een onschuldige man, die langs de weg op een bank zat, geraakt door een afgeketste kogel. Hij liep een schotwond aan zijn been op schrijft Times.

De geraakte man moest met een ambulance naar de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis worden afgevoerd. Het lukte de agenten uiteindelijk de bromfietser aan te houden.