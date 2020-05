Nederlandse politiek blij met verlies NDP, wil Bouterse snel achter tralies

In Nederland hebben diverse politieke partijen dinsdag gerageerd op de verkiezingsnederlaag van de NDP van Desi Bouterse in Suriname. Politieke partijen van links tot rechts hopen op een betere relatie én dat Bouterse snel achter tralies verdwijnt, schrijft Het Parool.

De NDP gaat volgens de voorlopige cijfers van 26 zetels naar 16, terwijl de grootste oppositie partij VHP voorlopig op 20 eindigt. “Het lijkt er op dat drugscrimineel Bouterse verliest van drugsbestrijder Santokhi” zegt D66 Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma tegen de krant en spreekt van ‘politiek karma’.

De partijen spreken ook over uitlevering van Bouterse aan Nederland als hij geen president meer is. In Nederland heeft hij namelijk een veroordeling staan. In 1999 werd Bouterse bij verstek veroordeeld tot 11 jaar cel vanwege betrokkenheid bij cocaïnehandel.

In eigen land werd Bouterse vorig jaar voor de Decembermoorden veroordeeld tot 20 jaar cel. Doordat hij als president onschendbaar is, ontloopt Bouterse vooralsnog zijn straf.

Bouterse op verkiezingsdag afgelopen maandag op bezoek in Marowijne:

Tussentijdse update uit Marowijne Nog een paar uur te gaan. Een groet vanuit Marowijne. Ik ben blij om de onderlinge sportiviteit te zien in het veld. U bent de baas, gaat u stemmen.#sosolobi #sranansawini Posted by Desiré Delano Bouterse on Monday, 25 May 2020