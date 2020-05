VIDEO: Deze niet-traditionele VHP stemmers steunen de partij

VHP propagandist Reynold is er heilig van overtuigd dat de VHP ook in de achtergestelde buurten en bij niet-traditionele VHP stemmers in Suriname een goede beurt zal maken. Onder de naam A ghetto e power VHP ondersteunt hij de partij schrijft ABC Nieuws Online.

Reynold is zeer ontevreden over de wijze waarop het land de afgelopen 10 jaren is bestuurd. Dat zegt hij in onderstaand filmpje tegen het Surinaamse station. Afgelopen donderdag was hij met z’n maten, die ook niet traditionele VHP stemmers zijn, in de stad (foto) om de partij te ondersteunen.

Bekijk het filmpje hier: