Auto met leden van politieke partij A20 betrokken bij zware aanrijding

Bij een zware aanrijding zaterdagavond in Suriname, is een auto met leden van de politieke partij A20 (Alternatief 2020) betrokken geweest. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat één persoon in kritieke toestand verkeerd.

De partij had zaterdag een roadshow georganiseerd en leden waren hiervoor met auto’s naar Para geweest. Hoe het ongeluk heeft plaats gevonden is nog onduidelijk. Een lid van de partij heeft het ongeluk bevestigd op social media en zegt hierover:

“We zijn net geconfronteerd met het bericht dat er een zware aanrijding heeft plaatsgevonden met een auto met A20 leden. We kunnen vanwege deze bijzondere omstandigheid vanavond niet meer live. De verontschuldiging, maar we hopen op uw begrip.“