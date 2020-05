Covid-19 patiënt overgebracht naar ICU SZV

De Braziliaanse man die recentelijk als de elfde Covid-19 besmette persoon in Suriname is genoteerd, is uit voorzorg overgebracht naar de Intensive care unit van het St.Vincentius Ziekenhuis. Na de positieve uitkomst van de test is hij in isolatie geplaatst in het Regionaal Streekziekenhuis Wanica. Dit deelde directeur Minouche Bromet van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) mee tijdens de Covid-19 persconferentie van vrijdag 22 mei.

Het is op dit moment de enige actieve casus in Suriname. De patiënt is naar de ICU van het SZV overgebracht voor verdere medische ondersteuning. De directeur zei dat na meting van de zuurstofsaturatie van de patiënt in het Wanica Ziekenhuis is komen vast te staan dat die aan het dalen waren.

In het Wanica Ziekenhuis worden volgens de BOG-directeur personen in isolatie medisch heel close gemonitord: “Daar is komen vast te staan dat de saturaties in het bloed wat betreft zuurstof aan het dalen waren. Uit voorzorg is de persoon overgebracht naar de intensive care van het SVZ, waar hij de intensieve en ondersteunende zorg kan krijgen”. Bromet benadrukt dat de patiënt geen ademhalingsmoeilijkheden vertoonde.